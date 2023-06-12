Путин выразил соболезнования в связи со смертью Берлускони

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони . Обращение российского лидера к президенту Италии Серджо Маттарелле опубликовано на официальном сайте Кремля в понедельник, 12 июня.

«Для меня Сильвио был дорогим человеком, настоящим другом. Я всегда искренне восхищался его мудростью, способностью принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях», — заявил Путин, отметив также чувство юмора и оптимизм, которые были присущи итальянскому экс-премьеру.