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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Берлускони

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Обращение российского лидера к президенту Италии Серджо Маттарелле опубликовано на официальном сайте Кремля в понедельник, 12 июня.

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Берлускони
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«Для меня Сильвио был дорогим человеком, настоящим другом. Я всегда искренне восхищался его мудростью, способностью принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях», — заявил Путин, отметив также чувство юмора и оптимизм, которые были присущи итальянскому экс-премьеру.

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