Владимир Путин поздравил граждан с Днем России

— Поздравляю всех с праздником, с Днем России. Этот государственный праздник знаменует неразрывность многовековой истории, величие и славу отечества, — сказал он.

Мэр Москвы Сергей Собянин также поздравил горожан с Днем России. Он напомнил, что в городе реализуются масштабные транспортные, промышленные, инновационные и другие программы, имеющие общенациональное значение.

Космонавты Андрей Федяев, Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев с борта Международной космической станции поздравили жителей страны с Днем России. Петелин отметил, что для космонавтов родина является не просто местом, где они родились и живут. Они чувствуют неразрывную связь с историей, духовными ценностями и нравственными устоями России. По словам космонавта, «эта невидимая, но прочная нить» соединяет все поколения граждан страны.