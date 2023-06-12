Медведев назвал Киев прямой целью России

Зампред Совбеза (СБ) России Дмитрий Медведев считает, что Киев является прямой целью России. Об этом заявил помощник политика в аппарате СБ Олег Осипов, комментируя фотографию с российским флагом над майданом Незалежности в центре Киева, опубликованную в его соцсетях. Его цитирует РИА Новости.