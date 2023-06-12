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Медведев назвал Киев прямой целью России

Зампред Совбеза (СБ) России Дмитрий Медведев считает, что Киев является прямой целью России. Об этом заявил помощник политика в аппарате СБ Олег Осипов, комментируя фотографию с российским флагом над майданом Незалежности в центре Киева, опубликованную в его соцсетях. Его цитирует РИА Новости.

Медведев назвал Киев прямой целью России
© РИА Новости

Политик выложил пост в своем Telegram-канале.

«Майдан незалежності. Скоро — площадь России», — написал Медведев под снимком.

Осипов отметил, что зампред СБ считает Киев русским городом.

«Это русский город, и он вернется домой. Мы не остановимся, пока не вернем его. С праздником!», — привел Осипов слова Медведева.

Ранее Медведев призвал Российскую армию остановить Вооруженные силы Украины (ВСУ) и начать собственное наступление. Политик напомнил, что не стоит недооценивать украинскую сторону, которую в конфликте активно поддерживает Запад.

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