Медведев поздравил подписчиков снимком Майдана Незалежности

Свой пост политик сопроводил фотографией, сделанной на Майдане Незалежности. Под фотографией он анонсировал грядущее переименование площади.

Ранее зампред Совбеза сообщил о высоких темпах роста российской оборонной промышленности. Он отметил, что несколько лет назад такие темпы представлялись «фантастическими».