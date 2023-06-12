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Медведев поздравил подписчиков снимком Майдана Незалежности

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил подписчиков своего Telegram-канала с Днем России.

Медведев поздравил подписчиков снимком Майдана Незалежности
© РИА Новости

Свой пост политик сопроводил фотографией, сделанной на Майдане Незалежности. Под фотографией он анонсировал грядущее переименование площади.

«Майдан незалежності. Скоро - площадь России», - уточнил Медведев.

Telegram-канал Дмитрия Медведева

Ранее зампред Совбеза сообщил о высоких темпах роста российской оборонной промышленности. Он отметил, что несколько лет назад такие темпы представлялись «фантастическими».

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