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В посольстве США отреагировали на арест американца в Москве

Посольство США в Москве следит за делом американца Трэвиса Лика, который ранее был арестован в российской столице за сбыт наркотиков. Так представители дипмиссии отреагировали на ситуацию в беседе с РИА Новости в понедельник, 12 июня.

В посольстве США отреагировали на арест американца в Москве
© РИА Новости

«Мы можем подтвердить, что Майкл Трэвис Лик был арестован и содержится под стражей в Москве. Сотрудники посольства присутствовали при предъявлении ему обвинения 10 июня», — заявили в американском посольстве.

Там также подчеркнули, что безопасность граждан США, находящихся за границей, остается главным приоритетом всех американских дипмиссий и Госдепа страны.

Ранее в июне стало известно, что Хамовнический суд Москвы арестовал гражданина США Тревиса Лика за сбыт наркотиков. Уточнялось, что арест продлится до 6 августа. В содеянном Тревис не сознался, сотрудникам полиции он пояснил, что не знает причину своего задержания.

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