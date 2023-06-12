В посольстве США отреагировали на арест американца в Москве

Посольство США в Москве следит за делом американца Трэвиса Лика, который ранее был арестован в российской столице за сбыт наркотиков. Так представители дипмиссии отреагировали на ситуацию в беседе с РИА Новости в понедельник, 12 июня.

«Мы можем подтвердить, что Майкл Трэвис Лик был арестован и содержится под стражей в Москве. Сотрудники посольства присутствовали при предъявлении ему обвинения 10 июня», — заявили в американском посольстве.

Там также подчеркнули, что безопасность граждан США, находящихся за границей, остается главным приоритетом всех американских дипмиссий и Госдепа страны.