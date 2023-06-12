Лавров сообщил о завершающей стадии переговоров с Пакистаном по нефти

Переговоры между Россией и Пакистаном по нефтяному проекту, который может быть запущен по инициативе двух стран, находятся в завершающей стадии. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

Свое заявление глава МИД сделал в обращении к гражданам Пакистана в связи с 75-летием установления дипломатических отношений между странами.

Там же он заверил, что обе страны намерены развивать партнерство в сфере безопасности и двусторонней торговле.

«Россия стала крупным поставщиком пшеницы в Пакистан, поставки которой в прошлом году превысили один миллион тонн», — сказал Лавров.

Параллельно с этим премьер-министр страны Шехбаз Шариф сообщил, что первая в истории партия нефти из России уже прибыла в Пакистан в понедельник, 12 июня. Сырье доставили в пакистанский порт Карачи.