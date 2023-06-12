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Лавров сообщил о завершающей стадии переговоров с Пакистаном по нефти

Переговоры между Россией и Пакистаном по нефтяному проекту, который может быть запущен по инициативе двух стран, находятся в завершающей стадии. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

Лавров сообщил о завершающей стадии переговоров с Пакистаном по нефти
© РИА Новости

Свое заявление глава МИД сделал в обращении к гражданам Пакистана в связи с 75-летием установления дипломатических отношений между странами.

Там же он заверил, что обе страны намерены развивать партнерство в сфере безопасности и двусторонней торговле.

«Россия стала крупным поставщиком пшеницы в Пакистан, поставки которой в прошлом году превысили один миллион тонн», — сказал Лавров.

Параллельно с этим премьер-министр страны Шехбаз Шариф сообщил, что первая в истории партия нефти из России уже прибыла в Пакистан в понедельник, 12 июня. Сырье доставили в пакистанский порт Карачи.

Шариф назвал событие знаменательным и добавил, что оно служит началом новых отношений между Пакистаном и Россией. Он отметил, что его страна становится еще ближе к «процветанию, экономическому росту и энергетической безопасности».

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