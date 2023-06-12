В ЛНР заявили о «новой жизни» после вхождения в состав России

«Социальная защита, масштабная стройка, модернизация образования и здравоохранения, возрождение сельского хозяйства и промышленности — Луганщина без преувеличения получила новую жизнь. И нет никаких сомнений, что мы обязательно превратим нашу Республику в преуспевающий и самодостаточный регион России», — отметил врио главы ЛНР в поздравлении с Днем России.