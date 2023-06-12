Матвиенко назвала людей главным богатством России

Главным богатством Российского государства были и остаются люди, благодаря которым оно смогло пройти героический путь и выстоять в самые тяжелые времена. Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила по случаю празднования Дня России.

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Она подчеркнула, что сегодня отмечается праздник великой страны с многовековой историей и уникальным культурным наследием.

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«Почти каждый город славится чем-то особенным, что присуще только ему: своими традициями и ремеслами, военными и трудовыми заслугами, памятниками архитектуры и искусства. Но главным богатством родной земли были и остаются люди, благодаря которым Российское государство прошло поистине героический путь, смогло выстоять в самые тяжелые времена и сохранить неразрывную связь поколений», — цитирует спикера пресс-служба палаты регионов.

Матвиенко заметила, что 12 июня — важная государственная дата, когда россияне сообща выражают любовь и преданность своей стране, гордятся ее победами, достижениями, ценностями единства и гражданственности.

«За три десятилетия со дня установления праздника значительно укрепился ее социально-экономический и научно-технический потенциал, появились принципиально новые результаты и перспективы в развитии практически всех сфер народного хозяйства», — добавила политик.

Ранее, как писала «Парламентская газета», 6 июня, в День русского языка, Матвиенко указала, что будущее Русского мира сегодня напрямую зависит от того, насколько «мы сумеем защитить свое право на все аспекты своей идентичности, в том числе языковой». Об этом она заявила в своем видеоприветствии к участникам ежегодного фестиваля «Великое русское слово» в Крыму, приуроченного в том числе к дню рождения великого русского поэта Александра Пушкина.