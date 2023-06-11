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В Совфеде обвинили Зеленского в развязывании войны НАТО и России

Украинский президент Владимир Зеленский захватил власть и довел конфликт в Донбассе до состояния войны НАТО с Россией. Об этом заявила член комитета Совета Федерации Ольга Ковитиди в беседе с РИА Новости.

В Совфеде обвинили Зеленского в развязывании войны НАТО и России
© globallookpress.com

По ее словам, режим, установившийся в стране с приходом Зеленского, никогда не вспоминал об украинском народе. Ковитиди считает, что с помощью обмана и «захвата власти обещаниями о достижении мира и прекращении войны в Донбассе» нынешний лидер страны «привел конфликт к состоянию войны НАТО с Россией».

В беседе с агентством парламентарий добавила, что власть на Украине причинила много горя своему народу. В качестве примера Ковитиди привела инцидент с Каховской гидроэлектростанцией (ГЭС). Ковитиди обвинила Зеленского в том, что, подорвав большую дамбу ГЭС, он не вспомнил о людях, «которых решил затопить вместе с домашними животными и домами». По ее мнению, президент Украины просто хотел, чтобы Россия стягивала дополнительные резервы к этой линии фронта.

В продолжение разговора сенатор сказала, что народ уже устал «от этой кровавой вакханалии» и больше не верит своему президенту. Кроме того, людям хочется скорейшего мира. Положение дел Зеленского, заключила Ковитиди, усугубляется еще и тем, что «ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач».

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