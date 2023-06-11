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Путин встретится с несколькими иностранными лидерами

На предстоящей неделе у президента России Владимира Путина состоится ряд встреч с иностранными лидерами, которые приедут в Россию. Об этом сообщил журналист программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павел Зарубин в Telegram.

Путин встретится с несколькими иностранными лидерами
© Lenta.ru

«Президентская неделя будет насыщена и международными контактами. Более того, сразу несколько лидеров приедут в Россию», — рассказал Зарубин.

Кроме того, в День России 12 июня президент, согласно сложившейся традиции, вручит государственные премии и медали «героя труда». А с 14 по 17 июня состоится Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что Путин готовит очень важное выступление в рамках этого мероприятия. Он добавил, что президент России примет участие в пленарном заседании.

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