Песков оценил сдерживание России на рынке атомной энергетики

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сдерживание России на рынке атомной энергетики США и Великобританией константным. Об этом он заявил в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь президента отметил, что в условиях таких попыток сдерживания страна находится на протяжении длительного периода времени.

«Линия на сдерживание нашей страны является абсолютной константой для внешней политики как США, так и Великобритании. Это тоже продолжается не одно десятилетие, поэтому в условиях этих попыток мы живем уже достаточно долго», — оценил Песков ситуацию.

Ранее пресс-секретарь президента выразил обеспокоенность планами США и Британии. Он добавил, что российская атомная энергетика находится в условиях жесточайшей конкуренции на мировом рынке, но при этом доказывает свои лидирующие позиции.