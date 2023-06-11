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Песков оценил сдерживание России на рынке атомной энергетики

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сдерживание России на рынке атомной энергетики США и Великобританией константным. Об этом он заявил в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Песков оценил сдерживание России на рынке атомной энергетики
© РИА Новости

Пресс-секретарь президента отметил, что в условиях таких попыток сдерживания страна находится на протяжении длительного периода времени.

«Линия на сдерживание нашей страны является абсолютной константой для внешней политики как США, так и Великобритании. Это тоже продолжается не одно десятилетие, поэтому в условиях этих попыток мы живем уже достаточно долго», — оценил Песков ситуацию.

Ранее пресс-секретарь президента выразил обеспокоенность планами США и Британии. Он добавил, что российская атомная энергетика находится в условиях жесточайшей конкуренции на мировом рынке, но при этом доказывает свои лидирующие позиции.

8 июня Белый дом заявил о намерениях США и Британии противодействовать России на мировом рынке атомной энергетики в рамках нового плана экономического сотрудничества. В совместном заявлении Вашингтона и Лондона сообщается, что страны хотят поддержать «критически важную отрасль чистой энергетики».

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