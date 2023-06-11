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Сенатор Пушков считает, что Запад проигнорирует обвинения в краже российского Ан-124

Декларации и риторика вряд ли повлияют на западные государства, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

В Совфеде оценили решение Канады о конфискации российского Ан-124
© РИА Новости

Так в своем Telegram-канале он отреагировал на слова посла России в Канаде Олега Степанова, который назвал "обычным воровством" решение канадского премьер-министра Джастина Трюдо о конфискации российского Ан-124 и передаче его Украине.

"Обвинения в грабеже - это риторика, на нее на Западе не обращают ни малейшего внимания В данном случае прав был Ульянов-Ленин, когда говорил, что один шаг практического движения важнее тысячи деклараций", - написал Пушков.

Как указал сенатор, определенное воздействие на западные государства могут оказать лишь ответные или упреждающие меры. Он также добавил, что речь идет о практических мерах, а не опять-таки каких-то декларациях.

Ранее сообщалось, что Трюдо приехал в Киев с необъявленным визитом и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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