$82.64+0.5589.01+0.97

Пушков ответил на вопрос Маска о последствиях вооружения Киева

Президент США и его администрация не могут оценить последствия военной поддержки киевского режима. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Пушков ответил на вопрос Маска о последствиях вооружения Киева
© 

Парламентарий прокомментировал мнение американского бизнесмена Илона Маска, который раскритиковал выделение Белым домом 2,1 млрд долларов в адрес Киева.

Пушков отметил, что администрация Байдена не задумывается, чем закончится постоянное накачивание киевского режима западным оружием и деньгами.

«Она несется вскачь по пути войны, как зашоренная лошадь, видя перед собой геополитический мираж в виде поражения России, и, похоже, не хочет воспринимать какие либо другие сценарии», - написал Пушков в Telegram-канале.

При этом сенатор заметил, что Маск оказался одним из немногих, кто задается вопросом о последствиях решений Белого дома.

В пятницу Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 2,1 миллиарда долларов.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители