Пушков ответил на вопрос Маска о последствиях вооружения Киева
Президент США и его администрация не могут оценить последствия военной поддержки киевского режима. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
Парламентарий прокомментировал мнение американского бизнесмена Илона Маска, который раскритиковал выделение Белым домом 2,1 млрд долларов в адрес Киева.
Пушков отметил, что администрация Байдена не задумывается, чем закончится постоянное накачивание киевского режима западным оружием и деньгами.
«Она несется вскачь по пути войны, как зашоренная лошадь, видя перед собой геополитический мираж в виде поражения России, и, похоже, не хочет воспринимать какие либо другие сценарии», - написал Пушков в Telegram-канале.
При этом сенатор заметил, что Маск оказался одним из немногих, кто задается вопросом о последствиях решений Белого дома.