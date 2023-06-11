Пушков ответил на вопрос Маска о последствиях вооружения Киева

Президент США и его администрация не могут оценить последствия военной поддержки киевского режима. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

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Парламентарий прокомментировал мнение американского бизнесмена Илона Маска, который раскритиковал выделение Белым домом 2,1 млрд долларов в адрес Киева.

Пушков отметил, что администрация Байдена не задумывается, чем закончится постоянное накачивание киевского режима западным оружием и деньгами.

«Она несется вскачь по пути войны, как зашоренная лошадь, видя перед собой геополитический мираж в виде поражения России, и, похоже, не хочет воспринимать какие либо другие сценарии», - написал Пушков в Telegram-канале.

При этом сенатор заметил, что Маск оказался одним из немногих, кто задается вопросом о последствиях решений Белого дома.