Песков: для диалога с Киевом нет даже «хлипкого фундамента»
Переговоры с Киевом в настоящее время невозможны в силу ряда факторов, заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.
Песков подчеркнул, что нет никаких предпосылок для возобновления диалога с Киевом. Кроме того, для того, чтобы выстраивать диалог, нет даже «хлипкого фундамента».
По его словам, Москва отчетливо видит, что Киев не только не желает вести переговоры, но и не готов к ним.
Кроме того, подчеркнул Песков, западные кураторы не позволяют своим подопечным садиться за стол переговоров.
Ранее пресс-секретарь предположил, что лидерам государств ЕС рано или поздно придется держать ответ перед населениям за свои действия на Украине.
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