Переговоры с Киевом в настоящее время невозможны в силу ряда факторов, заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Песков подчеркнул, что нет никаких предпосылок для возобновления диалога с Киевом. Кроме того, для того, чтобы выстраивать диалог, нет даже «хлипкого фундамента».

По его словам, Москва отчетливо видит, что Киев не только не желает вести переговоры, но и не готов к ним.

Кроме того, подчеркнул Песков, западные кураторы не позволяют своим подопечным садиться за стол переговоров.