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«Коммунисты России» призвали переименовать День России

День России, который отмечается 12 июня, следует переименовать в День великой России, заявил председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович. Он добавил, что необходимо также объявить официальным праздником день начала специальной военной операции, пишет «Прайм».

«Коммунисты России» призвали переименовать День России
© РИА Новости

Политик пояснил, что инициатива исходит от партии в целом.

«У нас есть предложение такое - переименовать этот день [День России], чтобы он назывался День великой России».

По мнению членов партии, уточнил Малинкович, праздник в последние годы приобрел особое значение, стал ближе и понятнее населению страны.

День России в 2023 году: история праздника

Председатель партии заметил, что необходимо дополнить список официальных праздников. Он пояснил, что в него следует внести день начала спецоперации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ранее, что торжественные мероприятия в Кремле в День России проводиться не будут.

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