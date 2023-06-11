В Госдуме заявили о воюющих на стороне ВСУ гражданах из стран ОДКБ

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что в специальной военной операции (СВО) на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ) участвуют граждане из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает URA.RU.

Затулин пояснил, что России не стоит добиваться того, чтобы военнослужащие из Казахстана или Киргизии участвовали в боевых действиях на стороне России.

«Нам бы хорошо было, чтобы выходцы из этих стран не воевали на чужой стороне», — сказал он.

Парламентарий уточнил, что это происходит «не по воле руководства этих стран», а из-за антироссийских настроений элит стран ОДКБ.

«Чем больше мы затягиваем операцию, откладываем на будущее свои победы, тем больше они входят во вкус», — считает Затулин.