Генсек ООН выразил обеспокоенность по поводу непродления зерновой сделки

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что обеспокоен возможным прекращением действия зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС.

Он добавил, что ООН продолжает работу над обеспечением экспорта продовольствия и удобрений из РФ.

"Во-первых, я обеспокоен ситуацией с зерновой сделкой. Мы усердно работаем над тем, чтобы обеспечить продолжение действия черноморской зерновой инициативы, а также над тем, что мы можем продолжить работу по организации российского экспорта", – сказал генсек организации.

Ранее в МИД РФ заявляли, что Запад заблокировал продвижение по трем из пяти проблемам зерновой сделки.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам переговоров с ООН в Женеве сказал, что РФ примет решение по продлению зерновой сделки только исходя из своих интересов.

Он добавил, что подрыв аммиакопровода Тольятти – Одесса сделал непредсказуемыми сроки возобновления экспорта аммиака через украинские порты, в том числе через порт Южный.

Зерновая сделка была продлена до 17 июля. В МИД РФ указали на задачи, которые должны быть решены до окончания соглашений.