Трюдо объявил о новых санкциях в отношении России

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал во время пресс-конференции в Киеве о новых ограничительных мерах в отношении России. Об этом пишет телеканал CTV.

Трюдо пояснил, что Оттава ввела санкции против 24 физических и 17 юридических лиц за предполагаемую поддержку специальной операции.

По словам премьера, Канада продолжит «поддерживать Украину во что бы то ни стало, пока это потребуется».

В частности, отметил Трюдо, правительство Канады выделит $500 млн на помощь украинским военным. Он уточнил, что средства будут потрачены на закупку дополнительных вооружений для ВСУ и программу по обучению украинских летчиков.

Премьер пообещал, что задержанный в одном из аэропортов Канады в феврале 2022 года российский грузовой самолет Ан-124 будет передан Украине.