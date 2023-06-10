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Трюдо объявил о новых санкциях в отношении России

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал во время пресс-конференции в Киеве о новых ограничительных мерах в отношении России. Об этом пишет телеканал CTV.

Трюдо объявил о новых санкциях в отношении России
© globallookpress.com

Трюдо пояснил, что Оттава ввела санкции против 24 физических и 17 юридических лиц за предполагаемую поддержку специальной операции.

По словам премьера, Канада продолжит «поддерживать Украину во что бы то ни стало, пока это потребуется».

В частности, отметил Трюдо, правительство Канады выделит $500 млн на помощь украинским военным. Он уточнил, что средства будут потрачены на закупку дополнительных вооружений для ВСУ и программу по обучению украинских летчиков.

Премьер пообещал, что задержанный в одном из аэропортов Канады в феврале 2022 года российский грузовой самолет Ан-124 будет передан Украине.

Киев сражается не только за свои ценности, демократию и свободу, но и «за будущее всех нас», резюмировал Трюдо.

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