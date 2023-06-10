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Посол РФ назвал воровством заявление Трюдо о конфискации российского Ан-124

Решение премьер-министра Канады Джастина Трюдо о конфискации российского Ан-124 и передаче его Украине незаконно и является обычным воровством. Об этом в субботу корреспонденту ТАСС заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

Посол РФ назвал воровством конфискацию Канадой российского Ан-124
© РИА Новости

"Это совершенно незаконно, это воровство, грабеж. Режим Трюдо показал, что правового государства в Канаде не существует", - сказал дипломат.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Трюдо, находящийся с необъявленным визитом в Киеве, объявил о конфискации Канадой российского Ан-124 и передаче его Украине.

Транспортный самолет "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" с грузом ковид-тестов из Китая, который был зафрахтован правительством Канады, прилетел в Торонто 27 февраля 2022 года за два часа до того, как власти североамериканской страны из-за ситуации на Украине закрыли небо для полетов российской авиации. Несмотря на это, борт был задержан, а экипаж помещен в гостиницу. Позже экипаж вылетел в Россию.

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