В России отреагировали на планы Шольца поговорить с Путиным

«Не знаю, как у всего Запада, но желание выстраивать конструктивные отношения с Россией у Шольца точно есть. У них есть понятная повестка для разговора. Вопрос в том, хочет Шольц лично обратиться, либо это просьба коллективного Запада. В любом случае, это позитивный знак», — сказал депутат.