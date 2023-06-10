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В России отреагировали на планы Шольца поговорить с Путиным

Намерение канцлера Германии Олафа Шольца поговорить с президентом России Владимиром Путиным является позитивным сигналом, однако важно понимать предмет этого разговора и намерения ФРГ, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий подчеркнул, что Москва всегда открыта к диалогу.

В России отреагировали на планы Шольца поговорить с Путиным
© Lenta.ru

«Не знаю, как у всего Запада, но желание выстраивать конструктивные отношения с Россией у Шольца точно есть. У них есть понятная повестка для разговора. Вопрос в том, хочет Шольц лично обратиться, либо это просьба коллективного Запада. В любом случае, это позитивный знак», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что поддержать Шольца в возможном намерении выстраивать конструктивные отношения с Россией может «больше половины Евросоюза». Что касается реакции России, все зависит от того, что будет ей предложено Западом в ходе переговоров, пояснил Чепа.

«Обязательно, мы всегда открыты к диалогу, и мы об этом всегда говорили, с самого начала. У нас четкая, неизменная позиция по этому поводу», — объяснил парламентарий, подчеркнув, что Москва последовательно выступает за многополярный мир.

Ранее Шольц заявил, что хочет поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным и намерен в скором времени провести с ним телефонный разговор. Политик отметил, что проводил разговор с президентом России до начала специальной военной операции на Украине и во время нее.

«И, хотя я давно этого [переговоров с Путиным] не делал, я намерен сделать это снова в ближайшее время», — подчеркнул канцлер.

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