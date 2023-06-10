В МИД пообещали ответить на решение Исландии по дипотношениям

Решение Исландии о понижении уровня дипотношений с РФ не останется без ответа. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Российские дипломаты отмечают, что подобный шаг Рейкьявика «рушит весь комплекс российско-исландского взаимодействия, которое традиционно базировалось на взаимном уважении и многоплановом сотрудничестве».

В МИД РФ подчеркнули, что ответственность за ухудшение отношений лежит на исландской стороне. Недружественное решение будет учтено при выстраивании будущих связей с Исландией.

«На все антироссийские действия Рейкьявика неизбежно последует соответствующая реакция», - сказано в заявлении.

В МИД напомнили, что Россия внесла важный вклад в становление суверенного исландского государства, одной из первых признав его независимость, а также защищала интересы Исландии в непростые времена.