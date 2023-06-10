$82.64+0.5589.01+0.97

В МИД пообещали ответить на решение Исландии понизить уровень дипотношений

Решение Исландии о понижении уровня дипотношений с РФ не останется без ответа. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В МИД пообещали ответить на решение Исландии по дипотношениям
© ТАСС

Российские дипломаты отмечают, что подобный шаг Рейкьявика «рушит весь комплекс российско-исландского взаимодействия, которое традиционно базировалось на взаимном уважении и многоплановом сотрудничестве».

В МИД РФ подчеркнули, что ответственность за ухудшение отношений лежит на исландской стороне. Недружественное решение будет учтено при выстраивании будущих связей с Исландией.

«На все антироссийские действия Рейкьявика неизбежно последует соответствующая реакция», - сказано в заявлении.

В МИД напомнили, что Россия внесла важный вклад в становление суверенного исландского государства, одной из первых признав его независимость, а также защищала интересы Исландии в непростые времена.

Посольство Исландии в Москве приостановит работу с 1 августа

Ранее МИД Исландии заявил о приостановке работы посольства в Москве с 1 августа. Исландия также потребовала от российской стороны ограничить работу посольства РФ в Рейкьявике.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители