Захарова пошутила над планами Шольца поговорить с Путиным

Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале с юмором прокомментировала слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Она предположила, что канцлер намеревается назвать истинного виновника диверсии на «Северных потоках».

Захарова напомнила, что Шольц заявил о желании возобновить контакты с главой России. В частности, канцлер рассказал, что планирует провести телефонные переговоры с Путиным в ближайшее время.

«Неужели Шольц готов рассказать, кто подорвал «Северные потоки?», - задала риторический вопрос дипломат.