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Захарова пошутила над планами Шольца поговорить с Путиным

Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале с юмором прокомментировала слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Она предположила, что канцлер намеревается назвать истинного виновника диверсии на «Северных потоках».

Захарова пошутила над планами Шольца поговорить с Путиным
© РИА Новости

Захарова напомнила, что Шольц заявил о желании возобновить контакты с главой России. В частности, канцлер рассказал, что планирует провести телефонные переговоры с Путиным в ближайшее время.

Кремль отреагировал на желание Шольца созвониться с Путиным

«Неужели Шольц готов рассказать, кто подорвал «Северные потоки?», - задала риторический вопрос дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер готов провести переговоры с Шольцем. Он добавил, что Путин открыт для диалога.

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