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Мурашко прокомментировал массовые отравления суррогатным сидром в России

Алколизация населения - проблема, которую необходимо решать, спиртное является угрозой жизни и здоровью граждан. Об этом в субботу журналистам сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Алкоголизация населения - это проблема, которую нужно решать. И каждый ее должен <...> осознавать, в том числе для своих детей, подростков, чтобы [они] не вовлечены были. Алкоголь - это угроза жизни и здоровью", - сказал он, комментируя ситуацию с массовым отравлением суррогатным сидром.

Мурашко добавил, что необходимо выполнять требования по реализации алкоголя.

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"Это, конечно, исключительно в поле уголовного права. Я думаю, что компетентные органы разберутся с этой ситуацией", - отметил он.

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