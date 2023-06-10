"Алкоголизация населения - это проблема, которую нужно решать. И каждый ее должен <...> осознавать, в том числе для своих детей, подростков, чтобы [они] не вовлечены были. Алкоголь - это угроза жизни и здоровью", - сказал он, комментируя ситуацию с массовым отравлением суррогатным сидром.