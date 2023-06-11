Правительство расширило перечень жизненно необходимых лекарств

Российское правительство в воскресенье, 11 июня, расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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— В обновленный перечень включены дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов, — сообщили в кабмине.

Новым распоряжением в перечень были внесены сапроптерин, глекапревир + пибрентасвир, пирфенидон и просидол. Цены на медикаменты из перечня регулирует государство. Всего он насчитывает более 800 медикаментов, говорится на сайте правительства.

Наше здравоохранение меняется на глазах: появляются новые лекарства и методы исследования, выполняются операции, которые еще вчера казались фантастикой. Но одно незыблемо — забюрократизированность, пишет автор газеты «Вечерняя Москва».