Правительство расширило перечень жизненно необходимых лекарств
Российское правительство в воскресенье, 11 июня, расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
— В обновленный перечень включены дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов, — сообщили в кабмине.
Новым распоряжением в перечень были внесены сапроптерин, глекапревир + пибрентасвир, пирфенидон и просидол. Цены на медикаменты из перечня регулирует государство. Всего он насчитывает более 800 медикаментов, говорится на сайте правительства.
Наше здравоохранение меняется на глазах: появляются новые лекарства и методы исследования, выполняются операции, которые еще вчера казались фантастикой. Но одно незыблемо — забюрократизированность, пишет автор газеты «Вечерняя Москва».
Госдума в первом чтении одобрила законопроекты о введении ответственности за ввоз в Россию незарегистрированных лекарств, включенных в список Всемирной организации здравоохранения. «Вечерняя Москва» разбиралась, в чем заключаются предложения авторов законопроекта и как это может повлиять на ситуацию с лекарствами в стране.