Стало известно о звонках Путина главе Херсонской области

Президент России Владимир Путин держит на контроле ситуацию в Херсонской области после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) и постоянно звонит, чтобы быть в курсе дел. Об этом в Владимир Сальдо.

«Президент интересуется ситуацией: что происходит, как происходит, сейчас неоднократно набирает и спрашивает, постоянно контролирует ситуацию», — рассказал Сальдо.

Как стало известно, Путин поручил врио главы региона собрать и передавать максимально полные данные о сложившейся ситуации. В свою очередь Сальдо пообещал, что все имущество херсонцев, пострадавших от подтопления, будет восстановлено.

«Восстановлено в полном объеме и таким образом, чтобы люди не почувствовали, что они остались одиноки», — заявил он.