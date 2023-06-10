Швыдкой раскритиковал решение суда по "скифскому золоту"

Решение верховного суда Нидерландов о передаче «скифского золота» Киеву юридически необоснованно и связано с антироссийской позицией страны, заявил спецпредставитель президента РФ по международно-культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее Верховный суд королевства оставил в силе принятое в 2021 году решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине.

Швыдкой подчеркнул, что решение суда не является юридически обоснованным. Спецпредставитель добавил, что оно продиктовано политическими мотивами, в частности тем, что Амстердам открыто занимает антироссийскую позицию.

Ранее в МИД РФ заявили, что планируемая передача Нидерландами «скифского золота» Украине приведет к ответным действиям со стороны Москвы.