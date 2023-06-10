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В Совфеде назвали США «преступным организатором» конфликта на Украине

США преступили все красные линии и являются преступными организаторами и соучастниками конфликта на Украине. Об этом заявила член конституционного комитета Совфеда Ольга Ковитиди, передает РИА Новости.

В Совфеде назвали США «преступным организатором» конфликта на Украине
© РИА Новости

«Контрнаступление ВСУ обречено, а пособничество США в подстрекательстве, финансировании, участии и ведении конфликта на Украине может быть опасным для американцев», - сказала член Совета Федерации.

По ее словам, в Вашингтоне пытаются отвлечь американцев от реальных внутренних проблем с помощью зарубежного политического шоу. Перед президентскими выборами 2024 года происходит традиционное действо - «хвост вертит собакой».

Кроме того, Белый дом стремится втянуть в конфликт Европу. Цель США - причинение вреда России.

Накануне в Белом доме признали крупные потери в рядах ВСУ во время так называемого «контрнаступа».

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