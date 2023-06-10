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Стало известно о сроках возвращения Днепра в привычное русло

По предварительным расчетам специалистов, Днепр вернется в привычное русло ниже Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) ближе к 16 июня. Такие сроки назвал временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram.

Стало известно о сроках возвращения Днепра в привычное русло
© ТАСС

Он отметил, что в оценки последствий произошедшего участвуют специалисты ПАО «РусГидро». По их данным, привычный ход река должна взять в ближайшие дни.

Сальдо добавил, что «для ликвидации последствий затопления привлечены 795 человек и 344 единицы техники».

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В итоге из-за многочисленных обстрелов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. В Кремле обвинили в произошедшем Киев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это преднамеренной диверсией со стороны Киева. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский расценил произошедшее как экоцид и заявил о планах Киева подать иск в МУС.

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