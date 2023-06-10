Стало известно о сроках возвращения Днепра в привычное русло

По предварительным расчетам специалистов, Днепр вернется в привычное русло ниже Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) ближе к 16 июня. Такие сроки назвал временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram.

Он отметил, что в оценки последствий произошедшего участвуют специалисты ПАО «РусГидро». По их данным, привычный ход река должна взять в ближайшие дни.

Сальдо добавил, что «для ликвидации последствий затопления привлечены 795 человек и 344 единицы техники».