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Володин: страны Евросоюза воюют против России

Страны Евросоюза воюют против России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин: страны Евросоюза воюют против России
© РИА Новости

«Страны Евросоюза воюют против нашей страны», — написал он в Telegram.

Володин отметил, что военная техника и оружие стран ЕС используются для терактов на территории России.

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«При этом лидеры европейских государств делают вид, что не имеют к этому никакого отношения», — заключил Володин.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны — члены НАТО на встрече на высшем уровне в июле в Вильнюсе договорятся об активизации помощи Украине.

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