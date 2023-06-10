Антонов заявил о нежелании США искать пути к урегулированию конфликта на Украине

Администрация Соединенных Штатов не намерена искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и продолжает направлять Киеву вооружения. Об этом заявил в пятницу посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя очередной американский пакет военной помощи киевским властям.

"Соединенные Штаты продолжают накачивать своих подопечных новыми партиями смертоносных вооружений. Ассигнования на эти цели столь внушительных финансовых средств говорит об одном: в Вашингтоне не намерены искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта", - подчеркнул Антонов, слова которого приводит пресс-служба российского диппредставительства.

По его словам, "местных ястребов не беспокоит, что миллиарды долларов налогоплательщиков тратятся не во благо американских граждан, а сжигаются в топке войны". "Кроме того, [эти деньги] исчезают в черной дыре коррупции, контрабанды и мошеннических схем Киева. Замалчивать эти неблаговидные явления Соединенным Штатам становится все труднее", - добавил посол.