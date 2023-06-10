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Посол России заявил о нежелании США искать пути к урегулированию конфликта на Украине

Администрация Соединенных Штатов не намерена искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и продолжает направлять Киеву вооружения. Об этом заявил в пятницу посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя очередной американский пакет военной помощи киевским властям.

Антонов заявил о нежелании США искать пути к урегулированию конфликта на Украине
© ТАСС

"Соединенные Штаты продолжают накачивать своих подопечных новыми партиями смертоносных вооружений. Ассигнования на эти цели столь внушительных финансовых средств говорит об одном: в Вашингтоне не намерены искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта", - подчеркнул Антонов, слова которого приводит пресс-служба российского диппредставительства.

По его словам, "местных ястребов не беспокоит, что миллиарды долларов налогоплательщиков тратятся не во благо американских граждан, а сжигаются в топке войны". "Кроме того, [эти деньги] исчезают в черной дыре коррупции, контрабанды и мошеннических схем Киева. Замалчивать эти неблаговидные явления Соединенным Штатам становится все труднее", - добавил посол.

Пентагон 9 июня сообщил, что США решили выделить Украине новый пакет военной помощи на $2,1 млрд, в него войдут дополнительные средства ПВО и боеприпасы. Как следует из заявления оборонного ведомства, указанные вооружения будут закуплены американской стороной у производителей или партнеров и переданы Украине. Речь идет, в частности, о зенитных ракетных комплексах Hawk, артиллерийских снарядах калибров 105 мм и 203 мм, беспилотниках Puma, ракетных комплексах с лазерной системой наведения. Кроме того, американская сторона готова оказать украинским военным содействие при подготовке и обслуживании техники.

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