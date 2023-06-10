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Песков обвинил Запад в игнорировании забот России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад не собирается учитывать озабоченности России, поэтому страна вынуждена всего добиться самостоятельно. Кадры беседы выложил журналист Павел Зарубин в Telegram.

Песков обвинил Запад в игнорировании забот России
© ТАСС

«Вы знаете, что со стороны Вашингтона, со стороны европейских столиц звучат обвинения России в какой-то агрессивности и так далее. Это просто попытка закамуфлировать свое нежелание прислушиваться к нашим озабоченностям», — заявил пресс-секретарь главы государства.

По словам Пескова, Москва на протяжении нескольких десятилетий говорила об этих озабоченностях, однако поведение западных стран свидетельствует о том, что они не собираются их учитывать. Именно поэтому Россия вынуждена всего добиваться сама, заключил он.

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Ранее Песков оценил планы США и Британии противостоять России на рынке атомной энергетики. Он добавил, что российская атомная энергетика находится в условиях жесточайшей конкуренции на мировом рынке, однако доказывает свои лидирующие позиции.

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