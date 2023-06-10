Песков обвинил Запад в игнорировании забот России

«Вы знаете, что со стороны Вашингтона , со стороны европейских столиц звучат обвинения России в какой-то агрессивности и так далее. Это просто попытка закамуфлировать свое нежелание прислушиваться к нашим озабоченностям», — заявил пресс-секретарь главы государства.

По словам Пескова, Москва на протяжении нескольких десятилетий говорила об этих озабоченностях, однако поведение западных стран свидетельствует о том, что они не собираются их учитывать. Именно поэтому Россия вынуждена всего добиваться сама, заключил он.