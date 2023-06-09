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В Госдуме отреагировали на попытку США назвать Россию спонсором терроризма

Член комитета Госдумы по безопасности и партии «Единая Россия» Адальби Шхагошев заявил, что законопроект о внесении России в перечень стран-спонсоров терроризма призван отвлечь внимание от деятельности США. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Госдуме отреагировали на попытку США назвать Россию спонсором терроризма
© РИА Новости

«Каждый раз, когда в США заговаривают о спонсорстве терроризма со стороны России, это отведение внимания от самого главного строителя терроризма и спонсора терроризма, которым и являются США, что стало уже объективным фактом», – сказал он.

Шхагошев также обвинил США в том, что они являются «создателями самых крупных террористических организаций».

По его мнению, именно США развязали все последние войны на территориях Европы и Ближнего Востока в современной истории, а проведение Вашингтоном диверсий и терактов даёт ему звание «единственного и бесконкурентного спонсора терроризма». В связи с этим Шхагошев считает, что законопроектом о признании России страной-спонсором терроризма США хотят отвлечь мировое сообщество «от своих злодеяний».

Ранее Конгресс США внёс на рассмотрение закон о внесении России в список государств-спонсоров терроризма.

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