В Госдуме отреагировали на попытку США назвать Россию спонсором терроризма

Член комитета Госдумы по безопасности и партии «Единая Россия» Адальби Шхагошев заявил, что законопроект о внесении России в перечень стран-спонсоров терроризма призван отвлечь внимание от деятельности США . Об этом сообщает РИА «Новости».

«Каждый раз, когда в США заговаривают о спонсорстве терроризма со стороны России, это отведение внимания от самого главного строителя терроризма и спонсора терроризма, которым и являются США, что стало уже объективным фактом», – сказал он.

По его мнению, именно США развязали все последние войны на территориях Европы и Ближнего Востока в современной истории, а проведение Вашингтоном диверсий и терактов даёт ему звание «единственного и бесконкурентного спонсора терроризма». В связи с этим Шхагошев считает, что законопроектом о признании России страной-спонсором терроризма США хотят отвлечь мировое сообщество «от своих злодеяний».