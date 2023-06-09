Захарова пошутила о поимке российского медведя-шпиона "Михаила" в Вашингтоне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о ЧП с поимкой медведя в Вашингтоне. Свое мнение на этот счет она опубликовала у себя в Telegram-канале.

По словам Захаровой, полиция Вашингтона пытается поймать медведя в черте города. Ради этой цели были перекрыты дороги близлежащих районов, а жителей попросили не выходить на улицу.

«Жду заявление Белого дома о поимке российского шпиона "Михаила", который пытался вмешаться в выборы», — отреагировала на это Захарова.