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Захарова пошутила о поимке российского медведя-шпиона "Михаила" в Вашингтоне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о ЧП с поимкой медведя в Вашингтоне. Свое мнение на этот счет она опубликовала у себя в Telegram-канале.

Захарова пошутила о поимке российского медведя-шпиона "Михаила" в Вашингтоне
© РИА Новости

По словам Захаровой, полиция Вашингтона пытается поймать медведя в черте города. Ради этой цели были перекрыты дороги близлежащих районов, а жителей попросили не выходить на улицу.

«Жду заявление Белого дома о поимке российского шпиона "Михаила", который пытался вмешаться в выборы», — отреагировала на это Захарова.

Ранее в США сообщали, что обнаружили на северо-восточной окраине Вашингтона в пяти километрах от Белого дома дикого черного медведя. Спустя время животное поймали и ввели в сон. Никто не пострадал.

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