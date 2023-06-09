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В Совфеде назвали опасность для скифского золота со стороны Украине

Член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева не исключает, что скифское золото может быть подпольно реализовано на частных аукционах в том случае, если его передадут Украине. Ее слова приводит ТАСС.

В Совфеде назвали опасность для скифского золота со стороны Украине
© РИА Новости

По мнению сенатора, украинские власти может не интересовать возможность получить культурное наследство, а вот деньги, которые можно получить от продажи, их наверняка интересуют.

«Поэтому не думаю, что скифское золото будет потеряно, а вот то, что оно может уйти из сокровищницы нашего государства, поскольку может быть подпольно реализовано на каких-то частных аукционах, — да, это вполне возможно», — заявила она.

Алтабаева также отметила, что в настоящий время многие международные организации, призванные защищать и сберегать мировое культурное наследие, проводят политику запрета и ограничений по отношению к России, русскому языку и культуре. Она называет такое поведение циничной политикой двойных стандартов.

«Безусловно, скифское золото совершенно точно не достояние Украины, это музеи Крыма прежде всего. Республика Крым, Севастополь — это неотъемлемая часть РФ, и по закону, конечно, культурные ценности должны были вернуться на территорию РФ», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, процесс передачи коллекции — не быстрый, и российской стороне нужно пытаться решить этот вопрос в правовом поле через официальные инстанции.

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