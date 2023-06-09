Путин усомнился в эффективности одного из приемов в дзюдо

Президент РФ Владимир Путин посетил в пятницу в Сочи Академию единоборств на федеральной территории "Сириус". Экскурсию для него провели глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

Путину показали арену для соревнований, которая оборудована четырьмя татами и трибунами на 2 тысячи зрителей, спортивно-тренировочный комплексом с универсальным залом и самый большой в мире зал для дзюдо.

Кроме того в Академии есть отдельное помещение, в котором можно увидеть видеоролики тренировок знаменитых мировых мастеров, исторические хроники боев.

Президент обратил внимание на один из экранов, где транслировалась тренировка и усомнился в эффективности приема в дзюдо.

- Надо поговорить будет со специалистами. Потому что с колен защита. Это не очень эффективно. Не знаю, насколько это правильно, - сказал он.

Саму Академию Путин назвал "дворцом" и экскурсией остался доволен.

"Круто", - оценил президент весь проект.