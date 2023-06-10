МИД РФ прокомментировал подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса

В МИД России заявили, что подрыв Украиной аммиакопровода нанес удар по самой сути зерновой сделки. Об этом сообщается на сайте министерства.

По мнению ведомства, подрыв нанес серьезный удар по концепции Стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года, включая зерновую сделку, интегральной частью которых были поставки аммиака.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что Россия продолжает консультации с Организацией Объединенных Наций по зерновой сделке, однако никаких условий для продления ее сроков пока нет.