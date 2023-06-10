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МИД РФ прокомментировал подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса

В МИД России заявили, что подрыв Украиной аммиакопровода нанес удар по самой сути зерновой сделки. Об этом сообщается на сайте министерства.

МИД РФ прокомментировал подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса
© РИА Новости

По мнению ведомства, подрыв нанес серьезный удар по концепции Стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года, включая зерновую сделку, интегральной частью которых были поставки аммиака.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что Россия продолжает консультации с Организацией Объединенных Наций по зерновой сделке, однако никаких условий для продления ее сроков пока нет.

По словам посла, российская сторона имеет достаточно много претензий к выполнению договоренностей, которые были достигнуты в июле 2022 года. Он пояснил, что пакетная сделка предусматривала не только экспорт украинского зерна, но и снимала препятствия для экспорта российских продовольственных товаров и удобрений.

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