В МИД разочаровались решением допустить третьи страны в дело по иску Киева

МИД России выразил разочарование решением Международного суда ООН привлечь третьи страны к делу по иску Украины о геноциде. Об этом говорится в заявлении на сайте дипведомства.

«Российская сторона разочарована решением суда, принятым вопреки представленным суду доказательствам противоречия такой практики правилам суда и общим принципам правосудия. Это решение суда будет использовано против Международного суда и всего международного правосудия», — говорится в заявлении.

В дипломатическом вдеомстве подчеркнули, что все допущенные к делу третьи страны занимают позицию Украины и пытаются давить на суд. В свою очередь Москва рассматривает подобные действия, как недопустимое нарушение принципа равноправия сторон, а также злоупотребление процессуальными правами.