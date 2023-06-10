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В МИД разочаровались решением допустить третьи страны в дело по иску Киева

МИД России выразил разочарование решением Международного суда ООН привлечь третьи страны к делу по иску Украины о геноциде. Об этом говорится в заявлении на сайте дипведомства.

В МИД разочаровались решением допустить третьи страны в дело по иску Киева
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«Российская сторона разочарована решением суда, принятым вопреки представленным суду доказательствам противоречия такой практики правилам суда и общим принципам правосудия. Это решение суда будет использовано против Международного суда и всего международного правосудия», — говорится в заявлении.

В дипломатическом вдеомстве подчеркнули, что все допущенные к делу третьи страны занимают позицию Украины и пытаются давить на суд. В свою очередь Москва рассматривает подобные действия, как недопустимое нарушение принципа равноправия сторон, а также злоупотребление процессуальными правами.

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