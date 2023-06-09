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Медведев обвинил американские власти в гибели миллионов людей

Американские власти несут ответственность за гибель миллионов людей в конфликтах последних десятилетий, произошедших по вине Вашингтона, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев обвинил американские власти в гибели миллионов людей
© РИА Новости

«Ни один крупный региональный конфликт последних десятилетий не обошелся без прямого или косвенного участия американских «благодетелей». Результат этого — смерти миллионов людей», — приводит ТАСС слова Медведева в Twitter.

По его словам, ответственность за гибель этих людей лежит на американских президентах, администрациях и конгрессе.

Ранее американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш обвинил госсекретаря США Энтони Блинкена в разжигании украинского конфликта и ненависти по отношению к России.

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