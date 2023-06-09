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Путин: трагедия на Украине происходит из-за событий прошлых лет, ответственность на Киеве

Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине происходит из-за событий прошлых лет, и ответственность за него лежит на Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин заявил, что ответственность за конфликт на Украине лежит на Киеве
© ТАСС

«Хочу отметить, эта трагедия происходит благодаря тем событиям, которые происходили в предыдущие годы, и ответственность за них целиком и полностью лежит на киевском режиме, первичным источником власти которого является госпереворот», — сказал российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Украина стала инструментом в рамках «комбинированной войны» Запада против России, с которым «бесперспективно» заниматься решением конфликта.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявлял, что власти страны «довольно крепко» закрыли двери для переговоров с Россией и не собираются их открывать.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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