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В ЛДПР захотели изменить название партии

В ЛДПР захотели изменить название партии, в связи с чем внесли в Госдуму законопроект о возможности указывать в наименованиях фракций имена и фамилии. Это следует из информации на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

В ЛДПР захотели изменить название партии
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Авторы инициативы предлагают внести изменения в пункт 2 стати 6 федерального закона «О политических партиях», который исключает использование имен и фамилий в названиях политических партий. В пояснительной записке подчеркивается, что из-за этого ЛДПР не имеет возможности указать в наименовании своего основателя Владимира Жириновского.

Как рассказал замглавы фракции Ярослав Нилов в беседе с Ura.ru, в ее название могут добавить: «партия, основанная В.В. Жириновским или партия Жириновского».

«Мы его свято чтим и ценим. Именно Владимир Вольфович основал, взрастил и „воспитал“ ЛДПР, — подчеркнул депутат Госдумы. — Для нас Жириновский жив, его идеи, задумки и мысли живут. Партия имени своего основателя была, есть и должна оставаться на политическом поле».

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