Президент России Владимир Путин выступил против возвращения к советской системе образования, призвав опираться лишь на ее фундаментальные основы. Соответствующее заявление он сделал в рамках встречи с главами правительств государств СНГ и ЕАЭС, передает ТАСС.

Он предложил добавит к уже существующим в рамках Евразийского экономического союза четырем свободу пятую — свободу знаний. Ее суть заключается во внедрении общих принципов и стандартов образования, координации научных программ, унификации требований к профессиям и создании единых учебников. При этом Путин отметил, что это не означает возвращения к советской системе.

«Совсем нет. Даже совсем по-другому. Мы просто должны опираться на фундаментальные основы нашей системы образования, но смотреть вперед, двигаться вперед, брать самое лучшее, что есть в мире. И создавать свое», — сказал он.

По мнению Путина, на пути интеграции ЕАЭС востребованы любые креативные идеи, направленные на ее дополнительную динамику и обогащение новым содержанием.