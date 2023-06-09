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Путин выступил против возвращения к системе образования СССР

Президент России Владимир Путин выступил против возвращения к советской системе образования, призвав опираться лишь на ее фундаментальные основы. Соответствующее заявление он сделал в рамках встречи с главами правительств государств СНГ и ЕАЭС, передает ТАСС.

Он предложил добавит к уже существующим в рамках Евразийского экономического союза четырем свободу пятую — свободу знаний. Ее суть заключается во внедрении общих принципов и стандартов образования, координации научных программ, унификации требований к профессиям и создании единых учебников. При этом Путин отметил, что это не означает возвращения к советской системе.

«Совсем нет. Даже совсем по-другому. Мы просто должны опираться на фундаментальные основы нашей системы образования, но смотреть вперед, двигаться вперед, брать самое лучшее, что есть в мире. И создавать свое», — сказал он.

По мнению Путина, на пути интеграции ЕАЭС востребованы любые креативные идеи, направленные на ее дополнительную динамику и обогащение новым содержанием.

Напомним, что в 2022 году РФ отказалась от Болонской системы образования, объявив о намерении создать собственную модель высшего образования.

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