Верховный суд Нидерландов своим решением по скифскому золоту признал Крым частью России. Об этом у себя в Telegram-канале заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

По его словам, суд в Гааге вынес окончательное решение по делу о передаче Украине художественных ценностей, экспонированных четырьмя крымскими музеями в музее Алларда Пирсона в Амстердаме в 2013 году. Оно оказалась в пользу Киева и «обжалованию больше не подлежит», отметил Косачев.

Он назвал данное решение «политизированным» и продиктованным не заботой о сохранности скифского золота, а желанием продемонстрировать поддержку Украине «на зло России». С этой целью нидерландский суд проигнорировал «доводы крымских музеев о том, что передача Киеву этих ценностей может привести к их уничтожению, утрате или повреждению», а также несоблюдение Киевом своих обязательств по Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года.

«Но крайне примечательно другое. В обосновании своего решения Верховный суд Нидерландов признал факт вхождения Крыма в состав России! Юридически именно это обстоятельство стало решающим в данном деле», — добавил Косачев.