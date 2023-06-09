Путин на встрече с Лукашенко высказался о ситуации с безопасностью Союзного государства
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что ситуация с безопасностью Союзного государства стабильная.
«Я бы даже сказал, хорошая», - добавил президент России.
Сегодня в сочинской резиденции «Бочаров ручей» проходит двусторонняя встреча глав государств.
Накануне Лукашенко заявил, что планирует предложить президенту России Владимиру Путину выработать программу действий Беларуси и России, чтобы обеспечить самодостаточность и не оглядываться ни на Запад, ни на Восток.
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