Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил , что ситуация с безопасностью Союзного государства стабильная.

«Я бы даже сказал, хорошая», - добавил президент России.

Накануне Лукашенко заявил, что планирует предложить президенту России Владимиру Путину выработать программу действий Беларуси и России, чтобы обеспечить самодостаточность и не оглядываться ни на Запад, ни на Восток.