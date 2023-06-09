Посла Японии в России вызвали в МИД РФ

«Администрация премьер-министра Ф. Кисиды тем самым должна быть готова разделить его [Киева - прим.ред.] ответственность за гибель мирного населения, в том числе в приграничных областях России, в результате преступных действий украинских террористов, активно использующих предоставляемую Киеву военную технику», - подчеркивается в сообщении МИД.