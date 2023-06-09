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В МИД России вызвали посла Японии

В пятницу, 9 июня, в МИД России вызвали посла Японии Тоёхису Кодзуки. Об этом сообщается на сайте министерства.

Посла Японии в России вызвали в МИД РФ
© ТАСС

Замминистра иностранных дел Андрей Руденко вызвал Кодзуки из-за решения японского правительства начать поставки военной техники - бронеавтомобилей и вездеходов - Украине.

Руденко предупредил, что этот шаг приведет к эскалации боевых действий.

«Администрация премьер-министра Ф. Кисиды тем самым должна быть готова разделить его [Киева - прим.ред.] ответственность за гибель мирного населения, в том числе в приграничных областях России, в результате преступных действий украинских террористов, активно использующих предоставляемую Киеву военную технику», - подчеркивается в сообщении МИД.

В ведомстве предупредили, что военная помощь Японии Украине загоняет отношения Москвы и Токио «еще глубже в опасный тупик».

Ранее МИД Японии объявил, что Токио выделит ВСУ сто автомобилей сил самообороны, включая грузовики, и 30 тысяч продовольственных пайков.

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