Посла Японии в России вызвали в МИД РФ

В МИД России вызвали посла Японии
В пятницу, 9 июня, в МИД России вызвали посла Японии Тоёхису Кодзуки. Об этом сообщается на сайте министерства.
Замминистра иностранных дел Андрей Руденко вызвал Кодзуки из-за решения японского правительства начать поставки военной техники - бронеавтомобилей и вездеходов - Украине.
Руденко предупредил, что этот шаг приведет к эскалации боевых действий.
«Администрация премьер-министра Ф. Кисиды тем самым должна быть готова разделить его [Киева - прим.ред.] ответственность за гибель мирного населения, в том числе в приграничных областях России, в результате преступных действий украинских террористов, активно использующих предоставляемую Киеву военную технику», - подчеркивается в сообщении МИД.
В ведомстве предупредили, что военная помощь Японии Украине загоняет отношения Москвы и Токио «еще глубже в опасный тупик».
Ранее МИД Японии объявил, что Токио выделит ВСУ сто автомобилей сил самообороны, включая грузовики, и 30 тысяч продовольственных пайков.
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