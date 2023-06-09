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Путин и Лукашенко проводят неформальную встречу в Сочи в рамках Третьего Евразийского конгресса

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят неформальную встречу в Сочи в рамках Третьего Евразийского конгресса. Об этом сообщил приближенный к администрации белорусского лидера Tekegram-канал «Пул Первого».

Путин и Лукашенко проводят неформальную встречу в Сочи
© газета.ру

«В неформальной обстановке президенты Беларуси и России сегодня говорят о важном. Встреча началась только что», — говорится в сообщении.

Портал опубликовал фотографию с главами государств — они сидят за накрытым столом в неформальной одежде.

8 июня Лукашенко на встрече в Минске с членами Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности заявил, что в ближайшее время встретится с Владимиром Путиным.

В последний раз президент Белоруссии приезжал в Россию 8 мая, для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне. При этом 9 мая после парада Лукашенко пропустил завтрак с другими зарубежными лидерами, прибывшими в Москву, и сразу же вернулся в Минск.

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