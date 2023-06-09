Путин и Лукашенко проводят неформальную встречу в Сочи

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят неформальную встречу в Сочи в рамках Третьего Евразийского конгресса. Об этом сообщил приближенный к администрации белорусского лидера Tekegram-канал «Пул Первого».

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«В неформальной обстановке президенты Беларуси и России сегодня говорят о важном. Встреча началась только что», — говорится в сообщении.

Портал опубликовал фотографию с главами государств — они сидят за накрытым столом в неформальной одежде.

8 июня Лукашенко на встрече в Минске с членами Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности заявил, что в ближайшее время встретится с Владимиром Путиным.