Путин и Лукашенко проводят неформальную встречу в Сочи в рамках Третьего Евразийского конгресса
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят неформальную встречу в Сочи в рамках Третьего Евразийского конгресса. Об этом сообщил приближенный к администрации белорусского лидера Tekegram-канал «Пул Первого».
«В неформальной обстановке президенты Беларуси и России сегодня говорят о важном. Встреча началась только что», — говорится в сообщении.
Портал опубликовал фотографию с главами государств — они сидят за накрытым столом в неформальной одежде.
8 июня Лукашенко на встрече в Минске с членами Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности заявил, что в ближайшее время встретится с Владимиром Путиным.
В последний раз президент Белоруссии приезжал в Россию 8 мая, для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне. При этом 9 мая после парада Лукашенко пропустил завтрак с другими зарубежными лидерами, прибывшими в Москву, и сразу же вернулся в Минск.