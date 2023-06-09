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Посла Японии в России вызвали в МИД РФ

Посол Японии в России вызван в МИД РФ в связи с решением правительства Японии о начале поставок военной техники Украине - дипведомство.

Посла Японии в России вызвали в МИД РФ
© ТАСС

Решение Японии о поставках военной техники Украине ведет к эскалации и дальнейшему увеличению числа человеческих жертв киевского режима - МИД РФ.

Решение Японии о поставке военной техники Украине еще глубже загоняет отношения с Россией в опасный тупик и не останется без последствий - МИД РФ.

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