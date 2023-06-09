Захарова заявила о начале расследования инцидента на Каховской ГЭС

«Поспешу успокоить киевских "дипломатов", пусть не волнуются: расследование теракта уже идет», — прокомментировала она заявление постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы о том, что в условиях военных действий между Россией и Украиной полноценное проведение расследования чрезвычайного происшествия на Каховской ГЭС не представляется возможным.