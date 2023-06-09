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Захарова заявила о начале расследования инцидента на Каховской ГЭС

Расследование разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) уже идет. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Поспешу успокоить киевских "дипломатов", пусть не волнуются: расследование теракта уже идет», — прокомментировала она заявление постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы о том, что в условиях военных действий между Россией и Украиной полноценное проведение расследования чрезвычайного происшествия на Каховской ГЭС не представляется возможным.

Ранее Кислица от лица Киева и ряда стран Запада на фоне разрушения Каховской ГЭС призвал Россию предоставить доступ на левобережье Днепра для гуманитарных работников, чтобы те могли оказать помощь пострадавшим от затоплений местным жителям.

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Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий.

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