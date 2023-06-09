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В России допустили компромиссы в переговорах с Украиной

В рамках мирных переговоров с Украиной возможны некоторые компромиссы со стороны России. Тем не менее недопустимы уступки по ряду ключевых для страны вопросов: это гарантии безопасности, а также территориальная принадлежность новых регионов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

В России допустили компромиссы в переговорах с Украиной
© lenta.ru

«У нас главное условие мира — это гарантии безопасности, которые страны НАТО стали нарушать, создавая угрозу мировой войны. Это главное условие, которое мы должны соблюсти, и понятно, что компромиссов здесь не очень много, — заметил политик. — Запад провоцирует этот конфликт. Хотя, конечно, ситуация постоянно меняется, и экономическая, и политическая. В конечном итоге, все будет зависеть от того, как Запад будет реагировать на меняющиеся условия».

Чепа не исключил, что Россия может рассмотреть разные условия мира и даже пойти на некоторые компромиссы при ряде условий.

«Хотя, естественно, пока нельзя сказать, какие именно. Но компромиссов точно не будет относительно угрозы гражданам, угрозы республикам, вошедшим в состав России, не будет компромиссов по Крыму. Это не обсуждается», — подчеркнул политик.

Ранее глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что переговоры с Россией возможны при условии изменения Москвой целей спецоперации. По словам Резникова, Украина может жить мирно и «нормально по-добрососедски со всеми соседями». Однако для этого России следует изменить свой подход к решению конфликта, сказал он.

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