В России допустили компромиссы в переговорах с Украиной

«У нас главное условие мира — это гарантии безопасности, которые страны НАТО стали нарушать, создавая угрозу мировой войны. Это главное условие, которое мы должны соблюсти, и понятно, что компромиссов здесь не очень много, — заметил политик. — Запад провоцирует этот конфликт. Хотя, конечно, ситуация постоянно меняется, и экономическая, и политическая. В конечном итоге, все будет зависеть от того, как Запад будет реагировать на меняющиеся условия».