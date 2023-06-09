МИД: РФ учтет подрыв аммиакопровода при консультациях по зерновой сделке

МИД РФ: Россия учтет подрыв участка аммиакопровода при консультациях по зерновой сделке
Россия будет учитывать ситуацию с подрывом участка аммиакопровода при проведении консультаций относительно зерновой сделки. Такое заявление сделал заместитель главы российского МИД Михаил Галузин.
"Безусловно, этот фактор будет учитываться", - заявил Галузин во время выступления на телеканале "Россия-24".
В начале лета представители российского Министерства обороны сообщили о подрыве участка аммиакопровода "Тольятти-Одесса". По их данным, это сделали украинские диверсанты.