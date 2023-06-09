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В МИД не ждут хорошего от отношений с Латвией после избрания Ринкевичса

После избрания Эдгарса Ринкевичса президентом Латвии отношения России и Риги не ждет ничего хорошего, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ

В МИД не ждут хорошего от отношений с Латвией после избрания Ринкевичса
© depositphotos.com

Как считают в российском внешнеполитическом ведомстве, главную роль в демонизации и провоцировании Москвы играл Ринкевичс в качестве главы МИД. В российском министерстве не исключили, что в новом качестве он продолжит реализовывать эту политическую установку.

Ринкевичс официально станет главой государства 8 июля. Он сменит на этом посту Эгилса Левитса, который отказался идти на второй срок.

Сейм в мае выбрал бывшего министра иностранных дел Латвии Ринкевичса президентом. Исполнять свои обязанности он будет четыре года.

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